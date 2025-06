ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla İsrailin tezliklə atəşkəs razılaşması bağlayacağına əmin olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, “Truth Social” sosial şəbəkəsində yazıb.

“İranla İsrail razılaşma əldə etməlidirlər və onlar bunu edəcəklər, eynilə mənim Hindistan və Pakistandan əldə etdiyim kimi, ticarətdən istifadə edərək ağıl, birlik və sağlam düşüncəni iki əla liderlə danışıqlara gətirərək, onlar tez qərar qəbul edə və dayana bildilər”, o qeyd edib.

