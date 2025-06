Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn istefa verib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bundan sonra təşkilata onun müavini Qiyas Sadıqov rəhbərlik edəcək.

