Məhbus İsmayıl Fikri İran Ali Məhkəməsinin hökmü ilə dar ağacından asılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" "Telegram" kanalı məlumat verib.

Məlumata görə, "dövlət quruluşuna qarşı silahlı üsyan" törətdiyi iddia edilən İ.Fikri İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq etdiyi müddətdə iki "Mossad" zabiti ilə əlaqə saxlayıb.

