I təsnifat mərhələsinin püşkü atıldı - Avropa Liqası

UEFA Avropa Liqasının 2025/2026 mövsümünün I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilən tədbirdə bu raundda üz-üzə gələcək komandalar bəlli olub.

"Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "İlves" (Finlandiya)

“Şerif” (Moldova) - "Priştina" (Kosovo)

"Spartak" (Trnava, Slovakiya) - "Hakken" (İsveç)

"Sabah" (Azərbaycan) - "Sele" (Sloveniya)

“Legiya” (Polşa) - "Aktobe" (Qazaxıstan)

AEK (Larnaka, Kipr) - “Partizan” (Serbiya)

"Paksi" (Macarıstan) - ÇFR (Rumıniya)

"Levski" (Sofiya, Bolqarıstan) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)

Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinin ilk oyunları iyulun 10-da, cavab qarşılaşmaları iyulun 17-də keçiriləcək.

