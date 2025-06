Alonsodan futbolçulara sərt xəbərdarlıq

"Real Madrid"in baş məşqçisi Xabi Alonso Kilian Mbappeyə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso futbolçulardan rəqibə təzyiq göstərməsini tələb edib. İddialara görə, Alonso Mbappenin də geri çəkilərək müdafiəçilərə kömək etməsini tələb edib. Bildirilir ki, ispan məşqçi Madridin ötən mövsümdən bəri davamlı olmayan pressinq oyununu təkmilləşdirmək və komandasına sərt nizam-intizam gətirmək istəyir. Məlumata görə, ulduz futbolçuların nüfuzu onları zəif çıxışlara görə kənarda qalmaqdan qoruya bilməz.

Məlumata görə, Alonso futbolçulara deyib: "Qaçmayan hər kəs əvvəlcə sarı vərəqə alacaq. Bunu təkrar etsə, qırmızı vərəqə alacaq” - deyə bildirilib.

