Avropa nəhəngi Ardanı istəyir - "Real"da plan dəyişdi

“Bayer Leverkuzen” Floran Virtzin "Liverpul"a transferindən sonra onun yerini doldurmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Arda Gülerin xidmətində maraqlıdır. “Sport Bild” xəbər verir ki, klub Florian Virtzin yerinə ilk olaraq “Komo”nun futbolçusu Niko Pazı transfer etməyə çalışacaq. Ancaq argentinalı futbolçunun transferi baş tutmasa, alternativ namizəd olaraq Arda Güler üçün təklif irəli sürüləcək.

İddia edilir ki, “Real Madrid”in keçmiş futbolçusu Niko Pazı geri qaytarmaq hüququ var və klub bu transferi reallaşdıra bilər. Niko Pazın “Real”a transferi Ardanın heyətə düşməsini çətinləşdirə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.