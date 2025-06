Abşeron rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 19-da səhər saatlarında naməlum şəxs fiziki güc tətbiq edərək 52 yaşlı qadının 500 manatını quldurluq yolu ilə talayıb.

Hadisə ilə bağlı polisə daxil olmuş müraciət əsasında keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 30 yaşlı C.Məmmədli saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

