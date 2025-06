İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei İranın ABŞ hərbi bazalarına hücumlarından sonra paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda alovlanmış ABŞ bayrağının olduğu müşahidə edilib. Qeyd edək ki, İran ABŞ-nin Dohadakı hərbi bazasına raket zərbəsi endirib. “Reuters” agentliyinin məlumatına görə, hərbi bazaya 6 raket buraxılıb. İran tərəfi Qətərlə yanaşı İraqa da raketlər buraxıldığını bəyan edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ hərbi hava qüvvələri İranı bombalamışdı.

