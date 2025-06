Nazirlər Kabinetindən Sərəncam - Yeni işçi qruplar yaradıldı

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramı”nı hazırlanması üzrə İşçi qrupun nəzdində alt işçi qruplar yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə sərəncam verib.

Əhalinin qayıdışı və ərazilərdə təhlükəsiz yaşayışın təşkili üzrə Alt İşçi qrup Alt İşçi qrupun rəhbəri

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Alt İşçi qrupun üzvləri:

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin birinci müavini

Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini

Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini.

Yaşayış məntəqələrinin tikintisi və infrastrukturla təmini üzrə Alt İşçi qrup Alt İşçi qrupun rəhbəri

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

Alt İşçi qrupun üzvləri:

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası elm və təhsil nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin birinci müavini

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin müavini

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu İdarə Heyəti sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi İdarə Heyəti sədrinin müavini

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti

“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini

“Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyəti sədrinin müavini

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru

Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə

Xidmətinin icraçı direktoru

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin icraçı direktoru

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru.

Dayanıqlı məskunlaşma üçün ərazilərin iqtisadiyyatının yerli və xarici dəyər zəncirinə inteqrasiyası üzrə Alt İşçi qrup

Alt İşçi qrupun rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri

Alt İşçi qrupun üzvləri:

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sədrinin müavini Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu İdarə Heyəti sədrinin müavini

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru.

Ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması və ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi üzrə Alt İşçi qrup

Alt İşçi qrupun rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini

Alt İşçi qrupun üzvləri:

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası elm və təhsil nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin müavini

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyəti sədrinin müavini

“Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyəti sədrinin müavini

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini.

