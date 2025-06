Ötən gün 23:00-da Suraxanı rayonu, aeroport şosesində ölümlə nəticələnən qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində KİA markalı, 77 YF 704 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobili "Kamaz”la (11 BE 212) toqquşub.

Nəticədə KİA-nın sürücüsü və bir sərnişin xəsarət alıb, digər sərnişin isə hadisə yerində həlak olub.

