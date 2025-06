Keçmiş "Şahdağ Quba" futbol klubunun prezidenti Xanbaba Daşdı ölü tapılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, klub prezidentinin Türkiyənin İstanbul şəhərində meyiti aşkarlanıb.

Yaxınları faktı təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, ötən gün Xanbaba Daşdı özünə aid sosial şəbəkə hesabında intihar edəcəyi ilə bağlı video paylaşıb.

