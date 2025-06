Düzgün günəş kremi necə seçilməlidir?

Yay aylarında ən vacib məsələlərdən biri də dərinin günəşin zərərli şüalarından qorunmasıdır. Bu baxımdan günəşdən qoruyan SPF kremlər yay mövsümündə xüsusi önəm daşıyır. Bəs SPF seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır?

Həkim-kosmetoloq Gülər İbrahimova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, SPF seçərkən ilk növbədə dəri tipimizi və ehtiyacımızı bilməliyik:

“Yay aylarında günəşin UV şüaları daha güclü olur və həm dəri yanığına, həm ləkələnməyə, həm də vaxtından əvvəl qocalmaya səbəb ola bilər. SPF dərimizi bu zərərlərdən qoruyur, xüsusilə açıq rəngli, həssas və problemli dərilər üçün bu qoruma həyati əhəmiyyət daşıyır. Quru dəri üçün nəmləndirici tərkibli SPF seçilməlidir. Yağlı və akneli dəri üçün isə "oil-free", yəni yağsız, matlaşdırıcı effektli SPF daha uyğundur. Həssas dəri üçün isə fiziki (mineral) filtrlərlə hazırlanmış SPF-lər tövsiyə olunur, çünki onlar kimyəvi maddələrə nisbətən daha az allergik reaksiyaya səbəb olur”.

SPF 30-la 50 arasında nə fərq var?

G.İbrahimova günlük istifadə üçün ən az 30 dərəcəli SPF tövsiyə edib:

“SPF 30 UV şüalarının təxminən 97%-ni, SPF 50 isə 98%-ni bloklayır. Yəni aralarındakı fərq çox böyük deyil, amma dəriyə həddən artıq məruz qalmaq ehtimalı varsa (məsələn, dəniz kənarı, dağlıq ərazi və s.), o zaman SPF 50 daha məqsədəuyğundur”.

Kosmetoloq SPF kremlərin nə zaman və necə tətbiq olunmasından da danışıb və bildirib ki, bu kremlər evdən çıxmazdan təxminən 15-20 dəqiqə əvvəl tətbiq olunmalıdır:

“Üstəlik, yayda gün ərzində hər 2-3 saatdan bir yenilənməsi vacibdir, xüsusilə çox tərləyən və ya su ilə təmasda olan insanlarda. Bir çox xanım səhər SPF çəkib gün boyu eyni qalır deyə düşünür, ancaq bu, böyük səhvdir. Əgər gündəlik makiyaj edilirsə, makiyaj altına SPF tərkibli primer və ya BB krem istifadə edilə bilər. Gün ərzində isə SPF spreylər və ya yüngül toz formadakı SPF pudralar istifadə etməklə qoruma yenilənə bilər. Beləcə həm makiyaj pozulmur, həm də dəri qorunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.