"Barselona"dan iki transfer bombası - Anlaşdılar

“Barselona” iki futbolçunun transferini yekunlaşdırmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” “Atletik Bilbao” klubunun futbolçusu Niko Uilyamsı sərbəst qalma məbləğini ödəyərək transfer etmək üzrədir. İddialara görə, klub isveçli vinger Runi Bardqjinin transferi barədə Danimarkanın "Kobenhagen" komandası ilə razılığa gəlib. Bardqjinin müqaviləsi bu il yekunlaşacağı üçün “Barselona” futbolçu üçün az transfer haqqı ödəyəcək. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, "Barselona" bu transfer üçün 2-3 milyon avro ödəyəcək.

Qeyd edək ki, “Barselona” bundan əvvəl “Espanyol”un futbolçusu Joan Qarsianı transfer edib.

