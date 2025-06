Ərdoğan Azərbaycan xalqına təşəkkür etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2023-cü ilin fevralında baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasına göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana bir daha təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər xəbər verir ki, Türkiyə lideri bunu Ankarada Nazirlər Kabinetinin iclasının yekunlarına dair brifinqdə çıxışı zamanı bildirib.

“Qardaşım İlham Əliyevlə birlikdə Azərbaycan məhəlləsinin açılışını etdik. Fəlakətin ilk günündən ölkəmizə yardım əlini uzadan Azərbaycan xalqına bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm”, - Ərdoğan deyib.

Xatırladaq ki, iyunun 19-da Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində “Azərbaycan” məhəlləsinin açılış mərasimi keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.