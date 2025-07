Osimhen “Qalatasaray”dan getdi - Bu kluba qoşuldu

Viktor Osimhenin “Qalatasaray”la icarə müqaviləsi yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu məxsus olduğu “Napoli” klubuna qayıdıb. Məlumata görə, futbolçu başqa kluba transfer olmasa “Napoli”nin düşərgəsində məşq edəcək.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”ın Viktor Osimheni transfer etmək üçün “Napoli” ilə anlaşdığı irəli sürülüb. Klub futbolçuya təklif irəli sürsə də, hələlik razılaşma əldə edilməyib. Viktor Osimhenin “Əl-Hilal”a transfer olacağı barədə iddialar dərc edilib. “Əl-Hilal”ın futbolçuya 40 milyon avro təklif etdiyi irəli sürülüb.

