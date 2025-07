"Instagram"da yenilik: Müddəti uzadıldı

Dünyanın ən məşhur sosial media platformalarından biri olan Instagram xüsusilə məzmun istehsalçılarını sevindirəcək yeni bir tənzimləmə həyata keçirib. "Instagram" Reels (Makaralar) formatında böyük dəyişiklik etdiyini açıqlayıb.

İndiyə qədər maksimum 90 saniyə ilə məhdudlaşdırılan Reels videoları yeni yeniləmə ilə birlikdə 20 dəqiqəyə qədər uzadıla biləcək. Bu addım, xüsusilə video yönümlü məzmun istehsal edən istifadəçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Sosial media mütəxəssisləri bildirirlər ki, bu dəyişiklik Instagram-ın TikTok və YouTube kimi video mərkəzli platformalarla rəqabətini gücləndirmə strategiyasının bir hissəsidir. Uzun Reels videoları sayəsində məzmun istehsalçıları daha dərin hekayələr yarada, izləyiciləri ilə daha güclü qarşılıqlı əlaqə qura biləcəklər.

Yeni funksionallıq tədricən bütün istifadəçilərə təqdim olunur.

Bu yeniliklə artıq maarifləndirici videolar, vloglar, sənədli janrlı məzmunlar və hətta canlı yayım qeydləri də Reels formatında paylaşmaq mümkün olacaq.

