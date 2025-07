MTK bu halda sakindən pul tələb edə bilməz

Bəzi binalarda təmir işləri hələ başa çatmasa da, sakinlərdən kommunal, lift, təmizlik kimi xidmətlər üçün ödəniş etməyə məcbur qalırlar. Halbuki hələ sabit kommunal tarifləri ilə bağlı qərar qəbul edilməyib. Bəs belə hallarda MTK-ların ödəniş tələb etməsi qanunidir?

Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, mənzil idarəçiliyi sahəsində vəziyyət hal-hazırda çox mürəkkəbdir.

“Çoxmənzilli binanın idarə olunması ilə bağlı qaydalardan hər hansı biri əgər müəyyən olunub, seçilibsə və burada idarəetmə artıq həyata keçirilirsə, istər tariflərlə, istər idarəetmə forması ilə bağlı qərarlar sahə mülkiyyətçilərinə bildirilməlidir. MTK-nın mənzil idarəçiliyində qalmaq hüququ yoxdur. Qanunvericilikdə belə bir hal nəzərdə tutulmayıb. Mənzil-Tikinti Kooperativi binanı tikib təhvil verdikdən sonra, ən geci bir ay müddətinə binanı sahə mülkiyyətçilərinə təhvil verməlidir. Binada sahə mülkiyyətçilərinin ümumi yığıncağında idarəetmə formasının seçilməsi yolu ilə idarə olunmalıdır. Əgər sahə mülkiyyətçiləri binanı idarə edə bilmirlərsə, ya da idarəetmədən imtina edirlərsə, bu halda yerli bələdiyyə həmin binanın idarəetməyə verilməsi ilə bağlı idarəedicinin cəlb olunması üçün bu sahədə ixtisaslaşmış qurumun tapılması istiqamətində tədbir görməlidir. Bu da satınalma yolu ilə, yəni fiziki və ya hüquqi şəxsin cəlb olunması ilə baş verə bilər”.

R. Osmanlı deyib ki, əgər idarəedici təşkilat binanı sahiblərin qərarı ilə və ya qanunda göstərilən başqa yolla idarəyə götürübsə və bu barədə müqavilə bağlanıbsa, o zaman binada heç kim yaşamasa belə, idarəetmə xərcləri ödənilməlidir. Çünki binanın saxlanması üçün müəyyən xərclər olur və bu xərclər də təbii ki, mülkiyyətçilər tərəfindən bərabər şəkildə qarşılanmalıdır. Əgər belə bir müqavilə yoxdursa, heç bir şəxs və ya MTK vətəndaşdan pul tələb edə bilməz.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

