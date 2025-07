“Qalatasaray”ın istədiyi Çalhanoğlu "İnter"dən qovulur

Lautaro Martinez "İnter"in Klublararası Dünya Çempionatında “Fluminense”yə 0:2 hesabla məğlub olaraq turnirdən kənarlaşmasından sonra ad çəkmədən Hakan Çalhanoğlunu tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Martinez komandanın zəif çıxışından sonra adlarını çəkmədən bəzi komanda yoldaşlarını hədəfə alıb və onların klubu tərk etməli olduqlarını ifadə edib. Futbolçu, “Qalmaq istəyənlər qalsın, istəməyənlər getsin. Vacib forma uğrunda mübarizə aparırıq, böyük hədəflərimiz var. Ad çəkməyəcəm, amma bəyənmədiyim çox şeylər gördüm. Kapitan və komanda lideri kimi bunu deməliyəm. Təbii ki, ilk növbədə baş məşqçi danışır, amma mən də məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Ya bu komandanın tərəfindəsiniz, ya da deyilsiniz” - deyə bildirib. Martinez ad çəkməsə də “İnter”in prezidenti Cüzeppe Marotta bu açıqlamanın Hakan Çalhanoğluna yönəldiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, adı “Qalatasaray”la hallanan Hakan Çalhanoğlunun “İnter”dən ayrılmaq istədiyi irəli sürülmüşdü.

