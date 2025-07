"Fənərbaxça"nın istədiyi əfsanəvi futbolçu seçimini etdi

"Bavariya"dan ayrılmağa qərar verən Tomas Müller barədə yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu karyerası ilə bağlı qərar verib. İddialara görə, futbolçu karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. İspaniya mətbuatının məlumatına görə, “Napoli” futbolçuya iki illik müqavilə təklif edib və futbolçu təklifə razılıq verib.

Qeyd edək ki, Tomas Müller 16 mövsümdür “Bavariya”da çıxış edir. Tomas Müller bu mövsüm “Bavariya”nın heyətində 45 matçda 8 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib. Türkiyə klublarının da Tomas Müllerin xidmətində maraqlı olduğu irəli sürülmüşdü. Alman ulduzun adı "Fənərbaxça", "Beşiktaş", "Qalatasaray" və "Trabzonspor"la hallanıb.

