Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkəsinə işləmək üçün gedən əcnəbilər barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Rusiyanın öz ölkələrinin rifahı üçün işləmək istəyən xarici vətəndaşları alqışladığını bildirib. Putinin sözlərinə görə, yaxşı təhsili və yaxşı hazırlığı olan insanlar isə xüsusilə dəyərli kadrlardır.

