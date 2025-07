Avropa nəhənglərində iz qoyan ulduz ​"Fənərbaxça"ya gəlir

"Fənərbaxça" "Arsenal" və "Mançester Yunayted"in keçmiş ulduzu Aleksis Sançesi transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyo keçmiş futbolçusunun transfer edilməsi barədə təlimat verib. "La Gazzetta dello Sport"un məlumatına görə, "Fənərbaxça" "Udineze" ilə müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşacaq futbolçuya 4 milyon avro təklif edib. Məlumata görə, türk klubu futbolçuya bir illik müqavilə təklif edib. Argentinanın "River Pleyt" klubunun da futbolçu ilə maraqlandığı və əlaqə saxladığı bildirilir. Ancaq "Fənərbaxça"nın marağı artdığından, İstanbula keçid ehtimalı daha yüksəkdir.

Qeyd edək ki, Aleksis Sançes ötən il “İnter”dən azad agent kimi “Udineze”yə transfer olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.