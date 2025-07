“Arsenal” “Sportinq”in futbolçusu Qyokereslə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu “Arsenal”a transfer olmaq üçün maaşından 2 milyon avro güzəştə gedəcəyini ifadə edib. İddialara görə, futbolçu yeni mövsüm üçün “Sportinq”ə qayıtmağı rədd edib. Bildirilir ki, “Sportinq” Qyokeres üçün 80 milyon avro tələb edir. Klubların razılıq etmək üzrə olduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Qyokeres “Sportinq”in heyətində 66 matçda 68 dəfə fərqlənib və 17 məhsuldar ötürmə edib.

