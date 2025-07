Məsud Pezeşkian Azərbaycan əleyhinə iddiaları təsdiqləməyib

İranın rəsmi orqanları Azərbaycan əleyhinə iddiaları təsdiqləmir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.

Onun sözlərinə görə, bəzi şayiələrin əksinə olaraq, İranın qonşu ölkələri ilə İsrail arasında hərbi əməkdaşlığı ölkəsinin təhlükəsizlik qurumları təsdiqləməyib.

Məsud Pezeşkian vurğulayıb ki, əksinə bir sıra ölkələr İrana yardım etmək istəyiblər.

Bir müddət əvvəl İranın bəzi KİV və təhlilçiləri İsrailin İrana zərbələr endirən zaman bölgə ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın hava məkanından istifadə etdiyini iddia edirdilər.

