Türkiyə nəhəngi Çalhanoğlu ilə anlaşdı

“İnter”in futbolçusu Hakan Çalhanoğlu barədə yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın Hakan Çalhanoğlu ilə razılığa gəldiyi irəli sürülüb. İtalyan jurnalist Nikolo Şira "Qalatasaray"ın Hakan Çalhanoğlu ilə anlaşdığını iddia edib. "Qalatasaray"ın futbolçuya illik 10 milyon avro və 2028-ci ilə qədər müqavilə təklif etdiyi bildirilir. Məlumata görə, klublar arasında danışıqlar davam edir.

İtaliya komandasının Hakan Çalhanoğlu üçün 30-40 milyon avroluq transfer haqqı tələb etdiyi vurğulanıb.

