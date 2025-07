Kredit borcunu ödəyə bilməyənlərin nəzərinə

Kredit ödənişlərini vaxtında etmədikdə, borcalan “defolt” vəziyyətinə düşür və bu, onun maliyyə etibarını ciddi şəkildə zədələyir. Lakin bu vəziyyətdən çıxmaq mümkündür və müəyyən addımlar atmaqla kredit tarixçəsini bərpa etmək olar.

Bəs bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov bildirib ki, ilk növbədə borclu şəxs öhdəliklərini yerinə yetirməyə çalışmalıdır:

"Əgər borcun tamamını ödəmək mümkün deyilsə, borcun restrukturizasiyası üçün bankla danışıqlar aparmaq tövsiyə olunur. Bu zaman borcun aylıq ödənişləri azaldıla və ya ödəmə müddəti uzadıla bilər.

Eyni zamanda borc tam ödənildikdən sonra borcalan kredit tarixçəsinin yenilənməsi üçün Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə məlumatın təqdim olunmasını bankdan tələb edə bilər. Bu şəxsin kredit etibarlılığının bərpası üçün mühüm addımdır".

Ekspert qeyd edib ki, borcalanlar daha sonra kiçik məbləğli və zəmanətli kreditlər götürərək, onları vaxtında qaytarmaqla kredit tarixçələrini tədricən düzəldə bilərlər:

"Kredit kartlarından düzgün istifadə, vaxtında ödənişlər və maliyyə intizamı borcalanın kredit reytinqinə müsbət təsir göstərir və gələcəkdə kredit əldə etməsini asanlaşdırır".

Ülkər / Metbuat.az

