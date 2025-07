İstirahət üçün meşəyə gedənlərin nəzərinə

Yay mövsümündə havaların həm çox isti, həm də küləkli keçməsi meşə ərazilərində yanğın risqini artırır.

Ekoloq Sevil Yüzbaşova Metbuat.az-a açıqlamasında yay istirahəti zamanı meşəyə gedənləri ehtiyatlı olmağa çağırıb.

O bildirib ki, belə havalarda istirahət üçün meşəyə üz tutan vətəndaşlardan daha çox ekoloji şüur və məsuliyyət tələb olunur:

“Meşə bizim üçün yalnız istirahət yeri deyil, həm də təmiz hava və içməli su mənbəyidir. Onun qorunması gələcək nəsillər üçün vacibdir. Əgər insanlar diqqətli olmasa, istənilən an təhlükəli vəziyyət yarana bilər”.

S.Yüzbaşovanın sözlərinə görə, meşəlik ərazilərdə son vaxtlar nəzarətsizlik müşahidə olunur, təhlükəsizlik və təmizlik qaydalarına çox zaman əməl edilmir:

“İnsanlar meşəyə daxil olan kimi qarşılarına çıxıb pul yığırlar, amma nə bir xəbərdarlıq lövhəsi var, nə də maarifləndirici iş aparılır. Əgər giriş pulludursa, həmin vəsait ərazinin qorunmasına, təmizliyinə və maarifləndirməyə yönəldilməlidir. Meşə insanların sərvətidir, ora gələn hər kəsin davranışı vacibdir”.

Ekoloq qeyd edib ki, yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün müəyyən qadağalar tətbiq olunmalı, xüsusən də ocaq qalamaq və siqaret kötüyünü yerə atmaq qəti şəkildə yasaqlanmalıdır:

“Quşlar yerdə parıldayan əşyaları yuvalarına aparır. Yuvalar isə qurumuş budaq və otlardan ibarət olur. Bu da xüsusilə küləkli havalarda alovlanma risqini artırır”.

Yüzbaşova həmçinin sürücülərə də xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə, avtomobildən siqaret kötüyü atmaq yol kənarındakı quru otların alışmasına səbəb ola bilər:

“Onsuz da meşə sahələrimiz azalır. Qiymətli ağaclar biznes məqsədilə qırılır, yerinə isə keyfiyyətsiz növlər əkilir. Əgər ekoloji problemlərin qarşısını almaq istəyiriksə, bu sahədə hər kəs davamlı olaraq çalışmalı, məsuliyyətli davranmalıdır. Ekoloji mədəniyyəti olmayan insan, ümumiyyətlə, mədəni sayılmaz”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.