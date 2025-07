Marsda çay yataqları aşkarlandı

Elm adamları Marsın cənub yarımkürəsindəki yüksək dağlıq ərazilərdə təxminən 10.000 mil uzanan qədim çay yataqlarının izlərini aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu da Qırmızı Planetin vaxtilə su ilə zəngin olduğunu göstərir.

Tədqiqat təxminən 10 milyon kvadrat kilometr geniş ərazini əhatə edir.

Müəyyən edilmiş bəzi qədim çaylar kraterləri doldurub, sonra isə krater divarlarından kənara axmağa davam ediblər. Bəzi çay yataqlarının eni bir neçə yüz metr, uzunluğu isə 3-4 kilometr təşkil edir, daha böyük çay yataqlarının eni isə 1,6 kilometrə qədər çatır.



