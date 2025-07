Uşaqlar arasında yeni virus yayılıb - VİDEO

Uşaqlar arasında qızartı və qızdırma ilə müşahidə olunan virus yayılıb.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə uşağın üzü qızarır , sonra qarın nahiyəsindən başlayaraq belinə qədər səpgilər əmələ gəlir, daha sonra isə hərarət yüksəlir. Ancaq müşahidə olunan bu hal ehtimal olunan kimi allergiya deyil.

İnfeksionist Mərdan Əliyev bildirir ki, “parvovirus”un dəqiq diaqnozu qan analizi vasitəsilə qoyulur.

Həkim bildirdi ki, xəstəyə istirahət rejimi verilir, bol maye qəbul olunması tövsiyyə olunur. Ehtiyac olarsa qızdırmasalıcı dərman preparatları istifadə olunur.

