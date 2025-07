Xocalı rayonunun Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə ilk köç olacaq.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, sakinlər iyulun 24-də doğma yurdlarına yola salınacaqlar.

Həm Təzəbinə, həm də Xanyurdu kəndləri işğaldan azad edildikdən sonra yenidən qurulub. Hər iki yaşayış məntəqəsində evlər, məktəb, uşaq bağçası, sosial müəssisələr əsaslı təmir olunub, lazımi infrastruktur yaradılıb, təmizlik və digər abadlıq işləri görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.