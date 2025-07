"Real Madrid" klubundan ayrılan Luka Modriçin yeni komandası müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xorvatiyalı futbolçu İtaliya "Milan"ına keçib.

Bu barədə klubun rəsmi səhifəsi məlumat yayıb. Müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

