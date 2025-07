"Real" ulduz futbolçunu transfer etdi

“Real Madrid” “Benfika”dan transfer etdiyi Alvaro Karrerası təqdim etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, cinah müdafiəçisi bir müddət əvvəl klubla şəxsi şərtləri razılaşdırmış və “Santyaqo Bernabeu”ya qayıtmaq istəyirdi. Gənc yaşlarında “La Fabrica”da məşq edən Karreras daha sonra “Mançester Yunayted”in gənclər akademiyasına qoşulub və 2023-cü ildə “Benfika”ya icarəyə verilib. Ötən mövsüm çıxışı ilə diqqət çəkən ispaniyalı futbolçu həm liqada, həm də Çempionlar Liqasında uğurlu oyun nümayiş etdirib. “Real Madrid” Karrerası daha tez transfer edib onu Klublararası Dünya Kuboku heyətinə daxil etmək istəyib. Lakin “Benfika”nın onun üçün 50 milyon avroluq sərbəst qalma məbləğini tələb etməsi transferi ləngitmişdi. İki klub ödənişi hissə-hissə ödəməyə razılaşıb.

Bundan əlavə, “Real Madrid”in gənclərdən ibarət “Kastilya” klubunda çıxış edən müdafiəçisi Rafael Obrador mübadilə çərçivəsində “Benfika”ya transfer olunacaq.

