Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə 189 mindən çox şəxsə pensiya və müavinət ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onlardan 137 min nəfərdən çoxu pensiya, 52 min nəfərdən çoxu isə müavinət alıb.

