Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan və İran prezidenti Məsud Pezeşkian arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş nazirinin mətbuat katibi məlumat yayıb.

Keçən ay baş vermiş hadisələr nəticəsində İranda həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. İki tərəfli, regional və beynəlxalq gündəmə aid məsələlər müzakirə olunub.

Paşinyan Pezeşkyanı rəsmi səfərə Ermənistana dəvət edib.



