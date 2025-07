Türkiyənin tanınmış aparıcısı Esen Gökün evində meyiti tapılıb.

Metbuat.az Habertürk-ə istinadən xəbər verir ki, gənc aparıcının 36 saatdır onunla əlaqə saxlaya bilməyən dostları onun evinə gedib.

Nəticədə onun meyiti tapılıb.

Aparıcının ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.