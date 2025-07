Tramp ona fırıldaqçı dedi

ABŞ lideri Donald Tramp keçmiş prezident Barak Obamanı fırıldaqçılıqda ittiham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Truth Social" sosial şəbəkəsində Tramp Obamanın 2016-cı ildə keçirilən prezident seçkilərini saxtalaşdırmaq əməllərini ifşa edən "Fox News" jurnalistini, həmçinin Milli Kəşfiyyat rəhbəri Tulsi Qabbardın işini təqdir edib.

"Fox News" telekanalından gənc və istedadlı Harrison Fildsdən əla iş. Ən yüksək səviyyəli seçki fırıldaqçılıqla bağlı Obama və "quldurlara" qarşı məhkəmə təqibi təklifi möhtəşəm idi", - prezident bildirib.

