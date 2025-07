Dünyanın hər yerində təbiətlə tək qala biləcəyiniz gizli yerlər var. Turist izdihamından uzaq olan bu yerləri çox az adam bilir və gözəllikləri ilə diqqəti cəlb edir.

Metbuat.az həmin yerlərin görüntülərini təqdim edir:

Almanya - Mainau adası

Meksika- Las Pozas

İrlandiya - Dromoland qalası

ABŞ - Nyuton

Şotlandiya - Dunbar

Yaponiya - Saihoji

İtalya - Ninfa

