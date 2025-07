Fələstin Səhiyyə Nazirliyi son 24 saatda 18 nəfərin aclıqdan öldüyünü açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada ölənlərin sayının 76-nın uşaq olduğu qeyd edilib.

Nazirlik Qəzzadakı vəziyyəti "səssiz qırğın" kimi qiymətləndirib.

Nazirlik həmçinin İsrail işğalçılarını və beynəlxalq ictimaiyyəti aclığa görə məsuliyyət daşıdığını və qida, tibbi ləvazimatların bölgəyə daşınmasını təmin etmək üçün İsrailin bağladığı girişlərin dərhal açılmasını istəyib.

