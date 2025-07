“WhatsApp”da sürpriz yenilik istifadəyə verildi

Meta “WhatsApp”da bir müddətdir müzakirə edilən reklam funksiyasını işə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reklam funksiyası "Status" pəncərəsində müşahidə edilib. Yenilik “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib. Məlumata görə, istifadəçilərin foto, video, səs qeydləri və ya mətn paylaşdığı "Hekayələr" bölməsinə indi təkcə dost yenilikləri deyil, həm də reklam məzmunu daxil olacaq. Meta, “WhatsApp”da nümayiş olunan reklamların istifadəçinin maraqlarına uyğunlaşdırılacağını açıqlayıb.

Reklamın hədəflənməsi istifadəçinin ünvanını (ölkə/şəhər), dili, izlənilən kanalları və tətbiq daxilindəki reklamlarla qarşılıqlı əlaqəni nəzərə alacaq. Bu hədəfləmə prosesi zamanı Meta istifadəçilərə Hesab Mərkəzi vasitəsilə reklam seçimlərini dəyişmək imkanı da təklif edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.