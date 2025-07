“Zirə” “Hayduk”la heç-heçəyə razılaşdı - Konfrans Liqası

"Zirə" UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Xorvatiya təmsilçisi “Hayduk”la heç-heçəyə razılaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, cari mövsüm avrokuboklarda ilk rəsmi oyununa çıxan Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 8-ci kilometr stadionunda rəqibi ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

Bakı klubunun heyətində Brahim Konate (31) fərqlənib. Qonaqların heyətində isə Antoni Kalik (68) dəqiq zərbə müəllifi olub.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü iyulun 30-da Xorvatiyada keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.