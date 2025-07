Baş Prokurorluqda yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Şəmşir Şəmşirli Baş Prokurorluqda böyük köməkçi vəzifəsinə təyin edilib.

Ş. Şəmşirli bu təyinatadək Bakı şəhər Prokurorluğunda çalışıb.

Qeyd edək ki, Şəmşir Şəmşirli Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Cavid Qurbanovun oğludur.

