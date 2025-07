"Bu müharibəni Ukrayna uduzub" - Macarıstanın baş naziri

"Ukraynanın Rusiya ilə münaqişədə mövqelərini itirib, vaxt Ukraynanın əleyhinə işləyir".

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bildirib.



Onun sözlərinə görə, sülh üçün imkanlar əvvəlkindən daha çətindir. Orban qeyd edib ki, 2024-cü ilin iyulunda Kiyevə və Moskvaya səfəri zamanı həm Prezident Zelenskiyə, həm də Vladimir Putinə atəşkəs və danışıqlara başlamağı təklif edib. Lakin Ukrayna bu təklifi rədd edib.

Baş nazir bildirib ki, bu müharibə Ukrayna üçün uduzulub və heç kim nüvə dövlətini məğlub edə bilməz.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

