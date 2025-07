Pensiyalar 10 faiz artıb - İqtisadçı

“Pensiya islahatları təkcə rəqəmlərlə ölçülməməlidir, bu, əhalinin sosial rifahına yönəlmiş sistemli yanaşmanın nəticəsidir”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov deyib.

E.Məmmədov bildirib ki, son illər aparılan effektiv sosial siyasətin ən mühüm təzahürlərindən biri məhz pensiya islahatlarında özünü göstərir. Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildən etibarən həyata keçirilən ardıcıl sosial zərflər nəticəsində pensiya təminatı sistemində həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından mühüm dəyişikliklər baş verib:

“Elə son beşinci sosial zərf çərçivəsində minimum pensiyaların 280 manatdan 320 manata çatdırılması təmin olundu. Bununla yanaşı, ölkə üzrə illik orta əməkhaqqı artımına uyğun şəkildə pensiyaların indeksləşdirilməsi də həyata keçirilir. Bu ildən tətbiq edilən 8,1 faizlik indeks nəticəsində həm orta, həm də yaşa görə pensiyalarda təxminən 10 faiz artım müşahidə olunub. Bu artımlar konkret olaraq kəmiyyət göstəricilərini əhatə edir”.

İqtisadçı əlavə edib ki, ümumilikdə son yeddi il ərzində pensiya təminatına yönəldilən xərclər təxminən iki dəfə artıb: “Bu müddətdə minimum pensiyalar üç dəfə, orta pensiyalar isə 2,6 dəfə yüksəlib. Bütün bu göstəricilər aparılan ardıcıl və məqsədyönlü sosial siyasətin məntiqi nəticəsidir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

