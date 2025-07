"İmişli" FK yeni transfer həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İmişli" serbiyalı yarımmüdafiəçi Nikola Karaklayiçlə ikiillik sözləşmə imzalayıb.

N.Karaklayiç son olaraq ölkəsində "Novi Pazar" komandasında çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.