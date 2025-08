“ Levski” - “Sabah” oyununun biletləri satışa çıxarıldı

Bolqarıstanda "Levski" (Sofiya) və "Sabah" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununun biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə meydan sahiblərinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.Qiymətlər sektoralara uyğun olaraq 27 - 170 lev (26-168 manat) arasıdır.

Avqustun 1-dən 3-dək, bazar günü daxil olmaqla yalnız 2025/2026 mövsümü üçün platin üzvlik kartları olanlar biletləri əldə edə biləcəklər. Avqustun 4-də isə qızıl üzvlük kartlarına sahib olanlara satılacaq. Növbəti gün isə istənilən şəxs bilet əldə edə biləcək.

Qeyd edək ki, avqustun 7-də Sofiyada keçiriləcək "Levski" - "Sabah" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək. Cavab qarşılaşması bir həftə sonra Bakıda baş tutacaq.

