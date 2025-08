Baş Şirvan kollektorunda iki nəfər boğulub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə kollektorun Şirvan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, iki nəfər (ata və oğul) kanalda boğulub.

Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc-xilasediciləri tərəfindən axtarışlar aparılır. Əlavə məlumat veriləcək.

