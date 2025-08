"Tottenhem"in futbolçusu Son Hın Min klubdan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu "Nyukasl"la yoldaşlıq oyunundan öncə təşkil olunan mətbuat konfrnsında bildirib.

33 yaşlı hücumçu 10 illik "Tottenhem" karyerasını bitirdiyini ela edib. Hücumçu 2015-ci ildən "Tottenhem"də oynayırdı.

