Xəbər verdiyimiz kimi, Baş Şirvan kollektorunun Şirvan şəhərindən keçən hissəsində ata və oğul batıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, atası ilə birlikdə boğulan Mirmövsüm Ağayev kursant olub və birinci kursda təhsil alırmış.

Onların hər ikisinin meyiti bu gün FHN-nin dalğıc-xilasediciləri tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.