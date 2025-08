"Qarabağ" bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində "Şkendiya"nın (Şimali Makedoniya) qonağı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Azərbaycanda da canlı yayımlanacaq.

Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başalayacaq görüş "CBC Sport" telekanalında birbaşa nümayiş olunacaq.

Xatırladaq ki, komandalar arasında cavab oyunu avqustun 12-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

