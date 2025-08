"Şkendiya” - “Qarabağ” matçının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Todor Proeski” stadionunda keçiriləcək qarşılaşmanı Slovakiyadan olan hakimlər idarə edəcəklər.

“Qarabağ”: Kochalski, Silva, Zoubir, Addai, Mustafazade, Andrade, Kady, T. Bayramov, Pedro Bicalho, Medina, Akhundzade

“Şkendiya”: Gaye, Trumçi, Ramadani, Cake, Alhassan, B.İbraimi, Krasniqi, Webster, Fetai, Tamba, Latifi

