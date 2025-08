“Fənərbağça” Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində ilk matçlara yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə altı qarşılaşma təşkil olunacaq.

Türkiyə təmsilçisi “Fənərbağça” Niderlandda “Feyenoord”un qonağı olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

UEFA Çempionlar Liqası

III təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

6 avqust

19:00. “Kayrat” (Qazaxıstan) - “Slovan” (Slovakiya)

21:00. “Zalsburq” (Avstriya) - “Brügge” (Belçika)

21:30. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Ferensvaroş” (Macarıstan)

22:30. “Lex” (Polşa) - “Srvena Zvezda” (Serbiya)

23:00. “Feyenoord” (Niderland) - “Fənərbağça” (Türkiyə)

23:00. “Nitsa” (Fransa) - “Benfika” (Portuqaliya)

Qeyd edək ki, III raundun cavab matçları avqustun 12-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.